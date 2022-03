Saiba como o povo de Israel foi libertado e a origem da Páscoa na análise do capítulo 12 de Êxodo

Bom dia! O anjo da morte passou pelo Egito, matando os primogênitos das casas que não tinham a sangue do cordeiro ou que não eram israelitas. Foi uma noite de terror e lamento em todo o país. O capítulo 12 de Êxodo narra esses eventos e explica a origem da Páscoa, marcando também o início do calendário judaico. Ouça a análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quarta-feira (16).