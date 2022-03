Administradora do Terminal Rodoviário alega prejuízo com queda nos embarques

Quase a metade da quantidade de passageiros em 2020 deixaram de viajar de Macapá para o interior do Amapá em 2021. Motivo foi a pandemia de covid-19.

Por ANDRÉ SILVA

Menos pessoas têm utilizado o Terminal Rodoviário do Amapá para viajar. Um dos principais fatores apontados pelos administradores do lugar é a pandemia de covid-19. Muitas famílias do interior do Estado reduziram as viagens à capital para evitar contaminação.

Foi o caso da dona de casa Elisia de Freitas, de 47 anos. Ela mora em Laranjal do Jari, município da região sul do Amapá, distante 270 quilômetros de Macapá. Todos os anos, ela vem à capital para visitar a filha, mas durante o período 2020/2021, os dois anos mais críticos da pandemia, as viagens precisaram ser interrompidas.

“A gente ficou em casa. Eu, pelo menos, passei um grande período em casa mesmo, só saía pra fazer compras”, disse a dona de casa.

A pedagoga Daniele de Freitas, de 28 anos, filha da dona Elisia, também viajava bastante para ver a mãe, mas devido à crise sanitária, precisou ficar afastada. Antes da pandemia, disse ela, viajava cerca de 8 a 10 vezes por ano para a região.

“Durante a pandemia, a gente se comunicava mais por telefone. Ano passado, fui lá no Dia das Mães, e esse ano, em janeiro. Com a pandemia, as coisas ficaram mais complicadas. Já faz mais de um ano que eu fiquei doente e até hoje estou sem olfato e minha audição ficou prejudicada”, relatou a pedagoga.

Com a redução dos casos da doença e a vacinação, dona Elisia se sentiu mais segura para visitar a filha.

“Eu venho com aquele medo, né, mas Jesus é maior nas nossas vidas”, contou, sorrindo, a dona de casa.

Para a empresa que administra a rodoviária os números não são bons. Cristiane Marques, supervisora operacional do terminal, disse que o número de passageiros em 2021 foi 37,5% menor que em 2019.

Naquele ano 132.746 pessoas embarcaram para algum município do estado, já em 2021 esse número caiu para 82.952. Se comparados os dados de 2019 com 2020, ano crítico da pandemia no Amapá, quando 72. 772 saíram do terminal em direção ao interior do Estado, a redução foi pior: 45,18%.

Se comparar a temporada de férias escolares de janeiro, a queda é de quase 30%. Em 2019, 12.301 pessoas passaram pela catraca da plataforma de embarque. Já em 2022, esse número caiu para 8.697 passageiros.

Cristiane Marques explicou que a administradora terceirizada é responsável por taxar as empresas que vendem passagem no terminal, além disso oferece serviços de estacionamento, guarda volumes e banheiros. Por isso, essa queda de embarques causa prejuízos.

“A gente sentiu uma queda brusca nos nossos serviços. Pra a gente como empresa é muito complicado com toda essa dificuldade manter o emprego de nossos colaboradores. A empresa veio para cá administrar o terminal, para oferecer um terminal melhor para os passageiros e, dois anos depois, veio a pandemia. Mas, a gente crê que daqui pra frente, com a vacina, e as pessoas se vacinando, as coisas vão melhorar”, ressaltou, otimista, a supervisora.