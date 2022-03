Advogado irmão de senador diz que comprovará origem de dinheiro apreendido em SP

Advogado Alberto Alcolumbre prestou depoimento e foi liberado. Pagamento seria de honorário advocatício

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O irmão do senador Davi Alcolumbre (UB), o advogado Alberto Alcolumbre, disse à Polícia Civil de São Paulo que tem como comprovar a origem legal dos R$ 500 mil apreendidos pela PM na madrugada desta sexta-feira (25). Segundo ele, o valor são honorários pagos por assessoria jurídica.

O dinheiro foi apreendido num Uber que foi parado pelos policiais na Avenida Olavo Fontoura, Bairro de Santana. O dinheiro estava com o passageiro. O advogado, que vinha em outro carro logo atrás, parou e confirmou aos policiais que é o proprietário do dinheiro.

Alberto acompanhou os policiais até a delegacia, onde falou sobre os honorários e foi liberado. Contudo, o dinheiro permanecerá apreendido até que o advogado comprove a origem, o que ficou de ocorrer ainda nesta sexta.

A ocorrência repercutiu rapidamente por se tratar de um irmão do senador Davi Alcolumbre. A assessoria do parlamentar informou que Davi está no Amapá, e que ficou sabendo do que ocorreu pela imprensa. Além disso, lembrou que Alberto é advogado há muitos anos, e que o senador foi informado de que o dinheiro é relacionado à atividade advocatícia.