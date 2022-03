Alimentos fora da validade são apreendidos pela Vigilância Sanitária

Mercadoria foi encaminhada para incineração. Ação ocorreu na zona norte de Macapá.

Um mercantil da zona norte de Macapá foi flagrado pela Vigilância Sanitária do município com dezenas de produtos impróprios para o consumo. Alimentos como salsicha, linguiça, biscoitos, torradas e leites desnatados estavam fora do prazo de validade. Também foram apreendidos itens de estética na mesma situação.

A ação, que aconteceu no Bairro Ipê, na zona norte da capital, na terça-feira (22), é resultado de uma denúncia. Os produtos foram recolhidos pelos fiscais e o dono do mercantil foi autuado. A mercadoria foi encaminhada para incineração.

O Departamento de Vigilância Sanitária fica localizado na Avenida Henrique Galúcio, nº 1249, bairro Trem, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Denúncias podem ser feitas de forma presencial ou por telefone, através do disque denúncia: (96) 98802-8906.