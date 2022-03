Amapá abre inscrições para maratona aquática no Rio Amazonas

Largada será do Trapiche Eliezer Levy Com percurso de 2,5 km pelo rio Amazonas, desafio acontecerá no dia 27 de março na orla de Macapá.

Estão abertas as inscrições para para a Maratona Aquática São José de Macapá, que ocorre no dia 27 de março, com um percurso de 2,5 quilômetros pelo rio Amazonas. O desafio é organizado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no Centro Didático Capitão Euclides Rodrigues nas categorias juvenil, júnior, sênior e master.

A ficha de participação e o termo de responsabilidade devem ser entregue na Piscina Olímpica, no horário de 8h às 14h, até o dia 18 de março.

A largada acontecerá às 10h, no Trapiche Eliezer Levy, na orla do Rio Amazonas, com chegada na Rampa do Açaí, no Bairro Santa Inês. Esta é a primeira vez que a Sedel fará a maratona de natação. Os nadadores mais rápidos receberão troféus e medalhas.