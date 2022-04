Amapá descarta Deltacron e confirma que ministro se precipitou

Análise genética que chegou à conclusão foi feita pela Fiocruz

O governo do Amapá anunciou, nesta quinta-feira (31), que o caso notificado como suspeito de Deltacron foi oficialmente descartado. A nova variante Deltacron é uma recombinação genética das cepas Delta e Ômicron.

Dezesseis dias atrás, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, havia precocemente confirmado à imprensa nacional a presença da nova variante nos estados do Amapá e do Pará. No mesmo dia, o superintendente de Vigilância em Saúde amapaense, Dorinaldo Malafaia, classificou como precipitado o anúncio, já que a investigação epidemiológica ainda estava em andamento.

O laudo conclusivo descartando a Deltacron no caso notificado é do Laboratório de Referência da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Rio de Janeiro. A conclusão é que o paciente, homem de 34 anos, tenha sofrido uma ‘co-detecção’, ou seja, foi infectado por duas cepas do coronavírus (Ômicron e Delta), mas elas não obtiveram recombinação genética para a nova variante.

Atualmente, apenas o caso notificado no estado do Pará segue em investigação pela Fiocruz.