Amapá Jovem alcança 27 mil beneficiários

Novos bolsistas da 8ª Chamada do programa conheceram os benefícios e diretrizes

O Programa Amapá Jovem alcançou 27 mil beneficiários com idade entre 15 e 29 anos e com perfil socioeconômico exigido. Ontem, novos jovens aprovados na 8ª chamada foram admitidos e recebidos em aula inaugural, no Colégio Amapaense, no Centro de Macapá.

Lá, eles conheceram os polos de atuação e os turnos para a realização das atividades. Também foram apresentadas as diretrizes do programa e os direitos e deveres dos beneficiários.

Para participar de atividades como cursos profissionalizantes, oficinas, ações de cultura e lazer, entre outros projetos, o jovem recebe uma bolsa no valor de R$ 150.

O programa é do Governo do Estado e promove a inclusão e qualificação de jovens de 15 a 29 anos.