Amapá, maioria das escolas estaduais têm retorno presencial

Cerca de 30 escolas estão passando por reformas. Nestas, o ensino continua de forma hibrida até o fim das obras

Por ANDRÉ SILVA

Depois de dois anos de pandemia de covid-19, a maioria dos alunos da rede estadual do Amapá voltou a frequentar as salas de aula em início de ano letivo, nesta segunda-feira (7). Algumas escolas, no entanto, permanecerão de forma hibrida por estarem passando por reformas.

Os quase 116 mil estudantes das 382 escolas estaduais, de Oiapoque a Laranjal do Jari, tiveram seu primeiro dia de aula como nos tempos antes do coronavírus. Foi pouco mais de um ano de preparo por parte dos servidores da Secretaria Estadual de Educação (Seed) para este momento.

De acordo com o coordenador da Educação Básica e Profissional da Seed, Ryan Miller, a entrega de material essencial para o funcionamento de algumas escolas acabou atrasando devido à pandemia, por isso, muitas ainda retornarão com o ensino hibrido. Além disso, outras passarão por reformas estruturais. Cerca de 30 escolas foram contempladas com as obras, de acordo com o coordenador.

“Algumas vão conseguir atuar com estudantes sem interferência, mas têm escolas que de fato a gente precisa ir para o remoto em cem por cento para que a gente consiga dar aquele cuidado no prédio que o estudante tanto precisa”, explicou o coordenador.

A secretaria informou ainda que todas os coordenadores das escolas do Estado foram orientados a fazer o acolhimento de todos os alunos e pais neste primeiro dia. Informou ainda que a revitalização das escolas pode durar no máximo dois meses.

“Toda a rede está ansiosa para que esse 100% realmente volte o quanto antes. Todo mundo quer voltar a sua rotina. O mundo já voltou, não é? Então a escola de fato precisa começar, gradativamente a fazer esse exercício de retomada”, finalizou o coordenador.