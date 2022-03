Ao entregar 10ª arena, Davi diz que ataques não vão parar

Durante entrega, o parlamentar adiantou que mais 12 arenas serão entregues em Macapá ainda este ano.

Por ANDRÉ SILVA

Ao entregar décima arena de gramado sintético, desta vez na Fazendiinha, zona sul de Macapá, o senador Davi Alcolumbre (União Brasil) diz que ataques não vão parar.

Ele se referia aos ataques feitos por adversários políticos após a prisão de seu irmão, Alberto Samuel Alcolumbre Tobelem, que foi parado em uma blitz em São Paulo (SP), nesta sexta-feira (25).

Na inauguração, o parlamentar disse que mais doze arenas serão construídas no decorrer do ano. A inauguração aconteceu nesta sexta-feira (25).

Gilciane Costa, de 42 anos, comanda, junto com outra amiga, o futebol feminino da Fazendinha. Elas são mais de 30 meninas, de idades entre 15 e 45 anos, e sempre treinaram na estrutura antiga do campo.

“Agora é só sucesso. Com a entrega dessa nossa nova arena com gramado sintético maravilhoso, a situação está bem melhor”, elogiou a moradora.

Os ataques

Na ocasião, o senador Alcolumbre, autor da emenda parlamentar destinada a construção das arenas, disse que sofre agressões todos os dias por parte de seus adversários políticos. Ele disse que a todo custo tentam ligar seu nome a crimes.

“Sabe porque não vai parar? Porque tem aquelas pessoas que estavam acomodadas, achando que um filho do Amapá ia chegar à Presidência do Senado e ia trabalhar apenas para o resto do Brasil. Eu trabalhei pelo Brasil, sim, mas trabalhei sempre em primeiro lugar pelo meu estado. E é por isso que eu estou aqui firme, de cabeça erguida, com a certeza da missão e dever cumprindo todos os dias”, defendeu-se o senador.

O parlamentar se disse tranquilo e afirmou que depois que colocou o Amapá em evidência – quando foi presidente do Senado – vem incomodando muita gente.

“Isso é tudo fruto da nossa determinação em Brasília de colocar o Amapá primeiro lugar e isso incomoda muita gente. Infelizmente ainda temos alguns amapaenses que embarcam nessa tese nacional, que querem trazer os problemas nacionais para o Amapá. O tempo que os outros estão atacando estamos trabalhando e produzindo para o povo do Amapá”, reforçou.

O fato

O irmão do parlamentar, Alberto Samuel Alcolumbre Tobelem, foi parado em uma blitz nas proximidades do Parque Anhembi, na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta-feira (25). Ele e mais um homem estavam em um carro, aonde os policias encontraram, aproximadamente, R$ 500 mil.

Enquanto os policiais conversavam com o irmão do senador, um advogado apareceu e se apresentou como o dono do dinheiro e que o valor seria referente a honorários. Segundo o advogado, Alberto e o outro homem estavam apenas fazendo o transporte do dinheiro. Depois de conferir as notas, eles foram liberados pelos policiais.