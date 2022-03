Vamos ouvir a bela análise sobre fé no capítulo 3 de Êxodo

Bom dia! No deserto, você pode ser destruído ou redefinido. Aos 80 anos, Moisés estava passando por uma situação difícil. Foi quando ele ouviu a Voz de Deus, iniciando uma cadeia de acontecimentos que resultaria na libertação do povo israelista preso no Egito. Antes de aceitar a missão, no entanto, Moisés se achou incapaz. Ouça a análise do capítulo 3 de Êxodo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima semana