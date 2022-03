Ao ver a polícia, suspeitos jogam drogas em telhado

Dois acusados foram presos. Ocorrência foi atendida pela Força Tática no Bairro Santa Rita, região Central de Macapá.

Dois homens de 28 anos de idade foram flagrados e presos com drogas após uma denúncia anônima passada para o Batalhão de Força Tática.

O caso ocorreu no Bairro Santa Rita, região Central de Macapá, na tarde do último sábado (19), mas só foi divulgado pelo batalhão nesta segunda-feira (21).

No local indicado, os policiais flagraram dois homens, que tentaram se desfazer do material ilícito jogando algumas porções em cima do telhado de uma residência. Mas, os policiais foram atrás e recuperaram alguns papelotes.

No total, foram apreendidos 95 porções de crack e mais o material utilizado para embalar as drogas.

A polícia não revelou os nomes dos dois criminosos, mas um deles enfrenta 10 processos pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

Já o outro tem passagens por tráfico e associação criminosa. Ambos foram apresentados no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.