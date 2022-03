Apoiadores afirmam candidatura de Damares, mas Bolsonaro apenas cutuca: “ou não?”

Em tom de deboche e deixando dúvidas, o presidente chegou a dizer que Damares será candidata ao Senado pelo Amapá

Por SELES NAFES

Os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) geraram uma enorme expectativa, nesta quinta-feira (11), para a tradicional live das quintas. O presidente iria confirmar as pré-candidaturas de alguns ministros e ex-ministros ao Senado, entre eles de Damares Alves pelo Amapá. Não foi bem o que aconteceu. Mesmo assim, foi o suficiente para “renúncias” de pré-candidaturas do campo em favor de uma suposta participação de Damares no pleito. Também não faltaram brincadeiras e comparações com o ex-senador José Sarney (MDB), um dos maiores paraquedistas políticos que o Amapá já conheceu.

Bolsonaro informou que 8 ministros se desincompatibilizarão no próximo dia 2 de abril, data limite da legislação eleitoral para gestores que pretendem concorrer a cargos eletivos. Para quem tem dúvida, é bom assistir clicando aqui.

“A Damares vem lá pelo Amapá, é isso mesmo? Não?”, disse ele conversando com alguém atrás da câmera, demonstrando incerteza. Em relação a outros ministros, o presidente foi mais convicto ao relacionar os nomes e cargos que serão disputados por eles nos estados.

Apesar da incerteza, os apoiadores comemoraram entusiasmados. Uma pequena comitiva amapaense estava em Brasília. Na tentativa de criar um clima favorável e testar a opinião pública, Cirilo Fernandes (Podemos), pastor Guaracy (PTB) e Coronel Palmira (PTB) anunciaram juntos a suposta retirada de suas pré-candidaturas ao Senado para dar espaço à ministra da Mulher.

O pré-candidato ao governo do Estado, pastor Gesiel Oliveira, gravou um vídeo com Damares onde ela também não afirma que será candidata.

“Que Deus abençoe meu povo querido do Amapá. Tô chegando aí”, disse ela.

Nas redes sociais também houve apoio, mas também brincadeiras ao comparar Damares a José Sarney, que mesmo sem nunca ter morado no Amapá (mesmo no mandato), foi senador por 16 anos. Sarney, para lembrar, “visitava” o Amapá em média 1 vez por mês.

Questionado pela Revista Veja, o senador Lucas Barreto (PSD) foi mais claro: “Não teria a mínima chance”.

Lideranças políticas do Estado, no entanto, acham que seria interessante assistir uma disputa entre Damares e o senador Davi Alcolumbre (DEM), principal alvo dos bolsonaristas desde a polêmica sobre a indicação de André Mendonça ao STF. É preciso lembrar também que o segundo colocado nas pesquisas de consumo interno para o Senado ainda é o ex-senador e ex-governador João Capiberibe (PSB).

Internamente, os apoiadores bolsonaristas sabem que ainda precisam convencer Damares a se candidatar pelo Amapá. A movimentação dos últimos dois dias teve esse viés, mas ainda sem resultado.