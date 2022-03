Após 2 anos, escolas públicas retomarão aulas 100% presenciais no AP

Na rede estadual de ensino são cerca 120 mil estudantes divididos em 394 escolas.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Com os protocolos de combate à covid-19 reforçados, a partir da próxima segunda-feira (7) as escolas públicas do Amapá retomarão suas atividades educacionais, com acolhimento de estudantes para o ano letivo de 2022.

Na data, devem retornar às salas de aula alunos de ensino fundamental I e II, Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Ensino Médio. Na rede estadual de ensino são cerca 120 mil estudantes divididos em 394 escolas.

As aulas serão 100% presenciais. Desde o início da pandemia as disciplinas eram repassadas em aulas online e posteriormente no formato hibrido nas escolas do estado. Escolas particulares e algumas instituições nos municípios retornaram no formato presencial no 2° semestre do ano passado.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seed), para esta retomada, os colaboradores das instituições estaduais realizaram jornadas pedagógicas e foram instruídos como lidar com os estudantes no referido formato de aula.

“Todas as unidades de ensino receberam equipamentos de proteção individual (EPI’s), para que a segurança dos funcionários e estudantes sejam mantidas, tendo em vista que a pandemia ainda não acabou. Reforçamos, ainda, a importância da vacinação (ciclo completo), dos professores e estudantes”, destacou a secretária estadual de Educação, Goreth Sousa.

Dentre os protocolos de biossegurança, além do uso obrigatório de máscaras, deve ser mantido distanciamento um metro entre todas as pessoas presentes em sala de aula. Para isso, cada escola elaborou seu planejamento institucional de acordo com o seu público.

Semed/Macapá

Das 98 escolas municipais de Macapá que acolhem cerca de 34 mil estudantes, apenas as que estão em reforma não voltam presencialmente, porém, a depender do avanço das obras e da avaliação realizada na unidade, os estudantes poderão retornar.

Enquanto as salas estiverem em obras, será adotado o formato híbrido.

“A Semed orienta que pais e responsáveis levem seus filhos à escola na segunda-feira, devidamente usando máscara, com seu frasco de álcool, seu copo e respeitando o que estabelece os protocolos de biossegurança. Em caso de sintomas gripais, é recomendado que a criança fique em casa e receba o acompanhamento médico”, enfatizou a pasta.

Em caso de dúvidas, basta procurar a coordenação pedagógica da escola.