Após arrastão, assaltantes são cercados pela polícia e fazem casal de idosos reféns

Por OLHO DE BOTO

Três assaltantes invadiram, nesta madrugada de segunda-feira (14), uma casa na zona sul de Macapá e, até o momento, três pessoas de uma família são mantidas reféns sob a mira de armas de fogo, entre as vítimas, um casal de idosos.

O caso ocorre em uma casa no cruzamento da Avenida Goitacazes com o canal do Bairro do Beirol, na zona sul de Macapá. Um carro modelo Fiesta foi apreendido no local e o motorista que possivelmente dava apoio ao grupo foi detido.

A fuga dos criminosos foi impedida pelo 1º e 6º Batalhões da Polícia Militar e também pelo Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), do Bope.

Assim que as equipes se aproximaram do local, um dos bandidos ameaçou atirar nas vítimas, foi então que os militares recuaram e pediram apoio da tropa especializada em negociação.1

Após o cerco policial, as negociações estão em andamento, com as exigências de praxe sendo cumpridas, entre elas, a presença da imprensa.

Horas antes, o trio teria cometido um arrastão no centro de Macapá e uma tentativa de roubo em um bar na Avenida Aymorés, no Beirol, e na fuga, invadiu a residência, segundo a Polícia.

Por volta de 8h, um dos bandidos decidiu se entregar. Ele saiu pelo telhado da casa, desarmado. Veja o momento da rendição:

Segundo o capitão João Oliveira, do Bope, os criminosos que ficaram com os reféns estão bastante nervosos e fazem muitas exigências. Eles fazem poucos contatos, o que dificulta a negociação.

As vítimas que estão em poder dos bandidos teriam problemas de hipertensão arterial.