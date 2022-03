Após confronto e morte de suspeito, Bope acha drogas e chave de moto roubada

Intervenção policial ocorreu dentro de um apartamento do Conjunto Habitacional Macapaba, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um detento que estava no regime aberto domiciliar, respondendo pelos crimes de tráfico de drogas, roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo, morreu baleado em confronto com o Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva, o Giro, do Bope do Amapá.

A intervenção policial ocorreu neste domingo (6), dentro de um apartamento do Conjunto Habitacional Macapaba, localizado na zona norte de Macapá, onde também um outro suspeito foi preso durante averiguação de denúncia anônima.

O relatório da polícia detalha que Manoel de Jesus Melo Padilha, o Dedeco, de 30 anos, era integrante de uma organização criminosa e que ele usava o apartamento para ponto de venda de drogas e desmanche de motocicletas.

No local, foram apreendidos uma quantia em dinheiro, balança de precisão e porções de drogas, além da chave de uma motocicleta roubada, que estava escondida numa área de mata, nas proximidades do habitacional.

De acordo com a polícia, ao checar a veracidade da denúncia, indicando que havia criminosos armados dentro do apartamento, os militares foram recebidos a tiros e revidaram, acertando o atirador, que empunhava um revólver calibre 32.

O socorro médico de urgência foi chamado, mas Dedeco acabou morrendo antes da chegada do Samu.