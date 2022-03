Após fazer refém casal que fabrica sandálias, assaltantes se entregam

Crime ocorreu no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um casal que fabrica e vende sandálias foi feito refém e três bandidos foram presos pelo Bope, depois de um roubo frustrado ocorrido no fim da noite desta quarta-feira (23), dentro de uma casa localizada no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Depois de entrar, os criminosos desligaram a energia da residência para não chamar a atenção, mas um vizinho viu quando eles pularam o muro da casa.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, os infratores tentaram fugir em uma moto BIZ das vítimas, mas se depararam com uma viatura do 2º Batalhão no portão e recuaram. Um deles chegou a fazer um disparo para o alto, na tentativa de evitar a aproximação dos militares.

Cercado, o trio passou a negociar com o Bope, exigindo a presença de familiares e da imprensa. Os bandidos chegaram a fazer uma live pelo Facebook, pedindo a presença da imprensa.

Já por volta de 2h da madrugada, após duas horas de negociação, os infratores se entregaram e liberaram os comerciantes. Ninguém ficou ferido. Os bandidos foram levados para o Ciosp do Pacoval.

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros e militares de outros batalhões deram apoio à ocorrência.

Os bandidos foram identificados como Nuevandro Leal Coelho, de 21 anos, Flávio Silva dos Santos, 19 anos, e Werllen Souza dos Santos, de 18 anos. A polícia confirmou que alguns deles já têm passagens pelos crimes de roubo e homicídio. No momento da rendição, o revólver estava de posse do infrator Werllem e a faca com Flavio.

De acordo com o comandante do Bope, major Coelho, os assaltantes quebraram seus aparelhos celulares para impossibilitar futuras investigações.

Apesar do tiro e da transmissão pelas redes sociais, a negociação foi considerada tranquila, segundo o major Coelho.

“A ocorrência foi até tranquila pois foi solucionada em pouco tempo, apenas duas horas, através da negociação. Uma arma de fogo e uma arma faca foram apreendidas. Foi um desfecho exitoso”, comentou o major.