Após grandes casos de sonegação, Amapá aperta cerco a cargas clandestinas

Novas viaturas entregues vão auxiliar a fiscalização para amenizar prejuízo com evasão de divisas aos cofres públicos do Amapá.

Após o prejuízo na arrecadação estadual contabilizado pelo fisco estadual nas apreensões de mercadorias clandestinas em 2021, que somaram valor estimado de R$ 1,1 milhão, a fiscalização tributária do Amapá decidiu apertar o cerco contra cagas sem documentação.

Por isso, o Governo do Amapá comprou oito novas viaturas para intensificar as fiscalizações. O valor da compra feita com recursos do tesouro do estado foi de R$ 1,758 milhão. As viaturas ficaram à disposição do Grupo de Tributação Arrecadação e Fiscalização (TAF) da Secretaria de Estado Fazenda (Sefaz).

Das oito novas viaturas entregues ao TAF, uma será destinada ao município de Oiapoque, outra ao município de Laranjal do Jari e uma em Santana – cidades que são portas de entrada de abastecimento de produtos do Estado.

As outras ficarão na capital para ações fixas e volantes, reforçando o trabalho de combate à crimes tributários, como por exemplo ações de fiscalização de cargas.

Somente em 2021, foram apreendidos carregamentos de mais de 160 empresas, oriundas de crimes contra a ordem tributária, como contrabando e sonegação – um total de R$ 1,1 milhão em prejuízo para os cofres públicos e para a sociedade.