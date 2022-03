Após gritos, homem é encontrado morto em meio a lixo

Corpo foi achado por moradores que relataram possível surto

A polícia investiga a morte de um homem de 30 anos que teve o corpo encontrado, na manhã de sábado (26), numa área de pontes da Avenida Pantaleão Gomes de Oliveira, no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

Arnold Greyck de Deus Duarte estava jogado numa área de ressaca, entre duas casas, em meio a muito lixo doméstico. De acordo com informações levantadas pela Delegacia de Homicídios, ele é natural do Distrito de Carmo do Macacoari, em Itaubal, mas, em Macapá, costumava frequentar o local onde foi achado. O trecho é dominado por traficantes.

Além disso, Arnold cumpria pena por roubo em regime aberto/domiciliar. Ele ficou no Iapen até o dia 1º de março.

Eram cerca de 5h da madrugada quando moradores avistaram a vítima parada na rua. Minutos depois, já na área de pontes, foram ouvidos muitos gritos, mas o óbito só foi confirmado por volta de 7h quando moradores encontram o corpo e ligaram para a polícia.

Ninguém soube precisar o que teria ocorrido, apenas que a vítima pode ter sofrido um surto psicótico e caído no lago.

Os peritos não constataram marcas aparentes de violência no cadáver e nem se o óbito foi em decorrência de afogamento. O laudo do Instituto Médico-Legal que vai apontar a causa da morte sai em até 30 dias.

A Delegacia de Homicídios segue investigando o caso.