Após naufrágio, corpo de pescador é encontrado no Amapá

Ronison Leonardo estava desaparecido desde o dia 3 de março. Acidente marítimo com embarcação que saiu da cidade de Vigia, no Pará, ocorreu na Vila do Sucuriju, no Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Depois de 10 dias desaparecido em alto-mar, o corpo do pescador Ronison Leonardo Conceição Nascimento, conhecido como Curió, de 55 anos, foi encontrado na costa do Amapá.

Ele era um dos 4 tripulantes de uma embarcação pesqueira que saiu de Vigia (PA), no dia 1° de março, e naufragou no dia 3, nas proximidades da Vila do Sucuriju, longínquo distrito do município de Amapá, a 300 km de Macapá (PA).

Segundo familiares informaram nas redes sociais, depois de dois dias do naufrágio, outras 3 pessoas foram socorridas à deriva e foram levadas com vida para à vila do distrito.

Curió não teria conseguido se segurar na estrutura onde os colegas estavam e foi se distanciando, levado pela correnteza.

Brigadistas da base do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) no Amapá encontraram o corpo no início desta semana.

Segundo o Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes) o achado aconteceu por volta de 12h30 desta segunda-feira (14). O corpo foi levado para a sede do município de Amapá, onde chegou às 21h. Pouco antes de 00h foi solicitado a remoção.