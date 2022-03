Após pouso de urgência, helicóptero com senador e governador é localizado

Davi e Waldez estavam em Laranjal do Jari. A aeronave fez um pouso em uma comunidade no Sul do Amapá

Por SELES NAFES

O helicóptero do GTA que transportava o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), e o senador Davi Alcolumbre (UB), fez um pouso de urgência na comunidade de Nova Jerusalém, a cerca de 25 km do Maracá, entre os municípios de Laranjal do Jari e Mazagão. A informação foi confirmada agora a noite pelo secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Carlos Souza.

Segundo ele, Waldez e Davi estão sendo transportados de carro para Macapá por uma equipe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Estão todos bem, mas ainda não há previsão de quando o veículo deverá chegar em Macapá.

De acordo com informações apuradas pelo Portal SN por volta das 20h20min, a aeronave precisou fazer um pouso por causa do mau tempo na comunidade de Sororoca, em Laranjal do Jari, depois de ter decolado da sede do município por volta das 15h.

No entanto, às 16h12min, teria decolado de Sororoca, e não houve mais contato com equipes em terra e com nenhuma torre de controle. A assessoria de comunicação confirmou que não havia contato com a aeronave há mais de 4 horas. A torre de controle de Monte Dourado (Almeirim) chegou a confirmar o pouso em Sororoca, mas depois não deu novas informações.

Havia a expectativa de que o helicóptero tivesse feito um pouso de urgência ao longo da BR-156 por causa da chuva, o que faz parte do protocolo de segurança do GTA.

“Eles precisaram pousar nessa comunidade de Nova Jerusalém, que não tem comunicação de nenhuma maneira. Houve uma nova decolagem (para Macapá), mas não deu certo. Uma pessoa precisou ir na comunidade de Rio Preto (Mazagão) para ligar para gente. Ainda não sabemos mais detalhes porque a ligação estava complicada, mas estão a caminho de Macapá”, confirmou o secretário.

Já assessoria de comunicação do senador confirmou apenas que eles foram localizados e estão bem, mas que ainda não havia notícia de que já estariam a caminho de Macapá.

Waldez e Davi estava em agenda oficial desde ontem em Laranjal do Jari. Eles acompanharam uma corrida de rua e fizeram inaugurações.