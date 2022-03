Após roubo, ladrão cai de bicicleta e é rendido por vítimas

Durante perseguição, o ladrão ainda atirou contra as vítimas. Crime ocorreu na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

Um ladrão foi rendido por populares após roubar o celular de um agente de Polícia Civil e do seu vizinho. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (2), no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

As vítimas estavam sentadas na frente da residência do policial quando foram surpreendidos pelo ladrão, que estava armado com um revólver de calibre 38.

Câmeras de segurança da casa do policial gravaram toda a ação do bandido. Ele aparece apontado a arma várias vezes em direção às vítimas.

Após o roubo, o criminoso fugiu em uma bicicleta. Mas, segundos após o crime, o agente e o vizinho dele pegaram o carro e seguiram o bandido que ao perceber que estava sendo perseguido fez três disparos em direção ao veículo. Um acertou o carro.

O policial revidou. O assaltante, então, se desequilibrou e caiu da bicicleta. Nesse momento, o agente se aproximou e rendeu o ladrão.

Curiosos que gravaram o momento que o homem estava rendido e jogado no chão pensavam que ele havia sido baleado, mas o Samu constatou que havia sofrido apenas ferimentos leves devido à queda.

Após o atendimento o homem foi conduzido para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval. Ele foi identificado como Adriano Monteiro Picanço, de 21 anos. Segundo a polícia, ele responde por tentativa de homicídio, crime ocorrido em 2019.

Adriano foi autuado em flagrante por roubo e novamente tentativa de homicídio. Ele aguarda audiência de custódia.