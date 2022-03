Arma apreendida pode ter sido usada em execução de comerciante, diz polícia

Crime ocorreu em novembro de 2021, no Bairro Novo Buritizal, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá acredita ter encontrado uma das armas usadas na execução do comerciante Anderson Costa de Souza, que foi morto na madrugada do dia 26 de novembro de 2021. O crime ocorreu em seu estabelecimento comercial, na Rua Santos Dumont, Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá. Ele tinha 32 anos.

Nesta segunda-feira (14), agentes da Delegacia de Homicídios cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em casas localizadas nos Bairros Novo Buritizal e Marabaixo III. De acordo com o delegado Wellington Ferraz, as buscam estão relacionadas às investigações do homicídio de Anderson Costa.

Em um dos imóveis, os policiais encontraram um revólver calibre 38 carregado com quatro munições. Além dessas, outras seis munições de calibre 22 e 51 estojos deflagrados de calibre 22 também estavam no quarto de um dos investigados.

Por isso, ele acabou preso em flagrante por porte ilegal. O nome dele não foi divulgado pelas autoridades para não prejudicar as investigações.

Mesmo possuindo registro, a arma de fogo foi apreendida e será submetida à perícia criminal, pois, segundo a polícia, é real a possibilidade de ela ter sido utilizada no homicídio.

Anderson Costa foi morto por volta de 0h30, na frente de vários clientes no seu estabelecimento comercial, por dois homens encapuzados e armados. Os atiradores chegaram no comércio em um Hb20 branco.

A vítima tentou correr para os fundos do empreendimento, mas logo levou um tiro nas costas, que a derrubou. Em seguida, os assassinos deram mais três tiros, dois no abdome e um na perna direita. Ele morreu no local, enquanto os executores fugiram com sua pistola calibre 380.

No mês anterior ao assassinato, Anderson havia registrado uma ocorrência de ameaça de morte.