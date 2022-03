Chegamos ao capítulo 22 de Êxodo

Bom dia! Para manter a ordem, Deus instituiu leis até sobre propriedade e acusações de crimes. Ele abomina a corrupção e o roubo, e nunca coloca as coisas materiais acima de pessoas; assim devemos fazer. Ouça a análise do capítulo 22 de Êxodo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha um feliz sábado.