Bandido que fingia ser operário para conseguir informações para roubos é preso

A prisão de Bombado ocorreu no município de Ferreira Gomes, a 135 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O homem que era procurado por se fingir de operário para conseguir informações privilegiadas sobre a segurança de residências e repassá-las a bandos de assaltantes foi preso neste sábado (19), depois se apresentar à polícia no município de Ferreira Gomes, a 135 km de Macapá.

Gedinelson dos Santos Nunes, o Bombado, de 26 anos, passou a ser procurado pela equipe da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) depois de ser citado no depoimento de Maria Euclina, a Duquesa do Crime, que está presa, como o homem que passou informações sobre a segurança da casa de um médico que foi invadida e assaltada no mês de janeiro, no Bairro Cabralzinho, zona sul de Macapá.

O delegado Ronaldo Coelho disse que Bombado decidiu se entregar após a divulgação de sua imagem como procurado e a circulação dela pelas redes sociais.

Segundo o delegado, que interrogou Duquesa na sexta-feira (18), Bombado trabalhou em uma obra de reforma na casa do médico, oportunidade em que observou que as funcionárias da casa sempre abriam a porta para encomendas. E foi assim que planejaram o roubo.

Duquesa chegou a frente da residência com um falso embrulho e disse pelo interfone que tinha uma entrega. A empregada abriu o portão, momento em que o restante do bando saiu de dentro do carro e invadiu a casa. Bombado estava entre os criminosos, segundo a polícia. Mas, mesmo encapuzado, foi reconhecido pelas vítimas.

Naquele dia, os criminosos levaram, entre outros objetos da casa, três armas de airsoft, que foram usadas na tentativa de assalto com reféns ocorrida no último dia 9 em Ferreira Gomes, cidade onde Bombado se entregou. Naquele dia, Duquesa ficou famosa por fazer uma live no Facebook no momento das negociações.

Sobre Bombado, o delegado informou que ele se finge de trabalhador para levar informações privilegiadas aos bandidos e depois pegar sua parte na partilha dos bens roubados.

Segundo Ronaldo Coelho, nas redes sociais, Bombado posta fotos suas em serviços e com ferramentas como trena métrica, chaves e outros apetrechos de um auxiliar serviço gerais. Para a polícia, isto é apenas uma isca para atrair vítimas.

“Ele está com mandado de prisão em aberto. Ele participou do roubo à casa do médico em dois momentos, um para observar, enquanto se fingia de gesseiro, e outro no dia da ação criminosa. Hoje pela manhã, ele me confessou participação e disse que aceitou participar do crime para pagar uma dívida que tem com um traficante, pois é viciado em cocaína. E disse que da partilha ficou com apenas um relógio, que já vendeu por R$ 250”, revelou o delegado.

Ele também fez um alerta para quem contrata pessoas para suas obras particulares sem critério.

“É bom que as pessoas prestem atenção, não contratem pessoas que não conhecem, pois você sai para trabalhar e esse desconhecido fica lá na sua casa observando e coletando informações, depois você”, alertou o delegado.

Bombado foi transferido para Macapá, para a sede da DCCP, no Ciosp do Pacoval, onde será interrogado antes de ser encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde Duquesa e outros membros do bando estão presos.