Basa oferta R$ 465 mi para financiamento de projetos empreendedores no Amapá

Objetivo é fortalecer a economia local em diversas áreas, como agricultura, comércio, serviços, pequenos negócios, dentre outros.

Por RODRIGO ÍNDIO

Empreendedores de vários segmentos do Amapá podem acessar R$ 464,89 milhões em crédito para financiamento de projetos através do Banco da Amazônia (Basa) em 2022.

O protocolo de intenção para uso da verba do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) foi assinado entre a instituição e o governo do estado nesta quinta-feira (3).

O crédito é direcionado para trabalhadores das áreas rural e urbana. O objetivo é fortalecer a economia local em diversas áreas, como agricultura, comércio, serviços, pequenos negócios, dentre outros.

Inicialmente, são R$ 430,87 milhões com recursos do FNO para a economia do estado. Os R$ 34,02 milhões restantes são do crédito comercial do Banco da Amazônia. O financiamento sem garantia para pequeno e microempreeendedor é de até R$ 80 mil.

“O banco busca atrair esse micro e pequeno empreendedor para a linha de crédito. O objetivo é gerar mais crédito, mais emprego e renda para essa população”, comentou Valdecir Tose, presidente do Basa.

O governador Waldez Góes (PDT) destacou que a parceria com o Banco da Amazônia tem refletido no crescimento do aprovações de projetos a cada ano. A base disso são as cadeias produtivas locais da agricultura familiar, o agronegócio a partir da regularização fundiária e a tecnologia aplicada.

“O plano da nova economia do estado que visa uma economia circular que valorize a parte da bioatividade, uma economia de baixo carbono e que agregue valor local é muito significativo. Com o FNO, estamos potencializando as cadeias produtivas”, destacou Góes.

O governador também enfatizou a participação dos senadores Davi Alcolumbre (DEM) e Lucas Barreto (PSD), que atuam diretamente nessa articulação entre a entidade e o estado.

Crédito

Para ter acesso ao crédito, os interessados devem procurar umas das agências do Banco da Amazônia em Macapá ou Santana para saber como proceder.

Informações também podem ser obtidas presencialmente no Sebrae-AP ou pelo site https://www.bancoamazonia.com.br/.