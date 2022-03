Boca de fumo facilitava venda de drogas por PIX

Ação policial ocorreu em uma residência no Bairro Pantanal, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Um homem e uma mulher foram presos nesta sexta-feira (4), acusados de serem os donos de uma boca de fumo que dava várias opções de pagamento na venda de drogas, dentre elas transferência via PIX. Nenhum nome foi revelado pelas autoridades.

A ação policial, da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), ocorreu em uma residência no Bairro Pantanal, na zona norte de Macapá. Lá, os agentes apreenderam drogas, balança de precisão, dinheiro e caderno com anotações sobre a comercialização dos entorpecentes.

De acordo com o delegado Sidney Leite, a DTE recebeu diversas denúncias sobre a venda de drogas no local. A movimentação na casa chamou a atenção da vizinhança, pois várias pessoas suspeitas de serem integrantes de organização criminosa estariam se reunindo no imóvel.

Segundo a polícia, a venda era intensa e bem organizada. Um dos usuários detidos na residência disse que o filho de um dos presos era quem abria o portão da casa e que pagava a droga através de PIX.

Sidney Leite afirmou que as investigações agora seguem para identificar os fornecedores e os membros de organização criminosa que estão ligados ao dono da casa, o qual, inclusive, já foi condenado judicialmente por roubo e já cumpriu pena no Iapen.

“O homem que foi preso é irmão do dono do imóvel e a mulher presa é sua companheira”, revelou o delegado.