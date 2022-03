Cabeleireiro leva 10 facadas e morre na porta da casa da mãe

Crime ocorreu no Bairro do Trem, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Lúcio Carlos de Araújo Santa Ana, de 53 anos, foi morto com 10 facadas na madrugada desta quinta-feira (10), após uma bebedeira ocorrida na casa onde ele morava e também trabalhava como cabeleireiro, no Bairro do Trem, na zona sul de Macapá.

O corpo da vítima foi encontrado por volta de 4h, nas proximidades de onde morava, na Avenida Clodóvio Coelho com a Rua Hamilton Silva.

Uma vizinha relatou à polícia que ainda ouviu gritos de socorro, mas ao abrir a porta de casa, avistou lúcio caído na calçada, já inconsciente. O Samu foi chamado e confirmou que ele já estava morto.

A vizinha também contou que a vítima foi vista bebendo na companhia de alguns amigos na noite anterior.

No local do ataque, os peritos recolheram a faca usada no crime. Ela havia sido jogada no mato, na frente de um pequeno salão que a vítima tinha improvisado para atender seus clientes.

O delegado da Polícia Civil, Dante Ferreira, da Delegacia de Homicídios, trata o caso como latrocínio, um dos objetos roubados da vítima teria sido um celular.

“A perícia constatou quatro facadas no peito e seis pelas costas. Não tem sinal de arrombamento. Tudo indica que a vítima conhecia o agressor. A motivação, acreditamos que tem a ver com excesso de bebida alcóolica. A autoria, estamos apurando, mas já temos alguns suspeitos”, ponderou o delegado.

Lúcio Carlos era homossexual declarado. Ele morava ao lado da casa da mãe, onde foi pedir ajuda antes de cair.

“Há uma trilha de sangue leva da porta do quarto dele até onde caiu, na porta da casa da mãe. Acreditamos que levou as primeiras facadas na entrada do seu quarto onde morava, tentou fugir, gritou por socorro, mas o agressor foi atrás e desferiu mais facadas pelas costas”, relatou Dante Ferreira.

Até a publicação desta matéria, a Polícia Civil fazia diligência para encontrar os suspeitos, mas ninguém havia sido preso.