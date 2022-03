Cães desnutridos são resgatados após denúncia

Animais estavam em uma residência na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

A Polícia Civil do Amapá resgatou, nesta segunda-feira (7), dois animais que estavam em situação de extrema desnutrição e aparente maus-tratos numa residência localizada no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

A situação foi verificada após denúncia anônima de que havia cachorros sem receber alimentação há muitos dias. Os agentes da 4ª DP da capital foram ao local acompanhados por uma ONG local que realiza o acolhimento de animais em situação de risco e abandono.

De acordo com o delegado Leonardo Alves, o tutor dos animais sequer tinha ração ou comida para ser fornecida aos cães. Os animais também não tinham carteira de vacinação ou qualquer documento que comprovasse o mínimo de cuidados

“Além disso, os animais possuíam feridas pelo corpo, estavam muito magros e um deles estava defecando sangue. Por essas razões entendemos pertinente a retirada deles daquele local para tratamento veterinário e posterior abrigamento. Não houve prisão em flagrante do tutor, pois ele não estava na residência no momento da ação”, explicou o delegado.

Segundo ele, o tutor dos cães será indiciado pelo crime previsto no art. 32, §2º, da Lei de Crimes Ambientais, maus-tratos em desfavor de animais domésticos (cães ou gatos). A pena em caso de condenação para este crime é de até 5 anos de prisão.