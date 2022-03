Caminhão-baú derruba poste, que cai em cima de carro de professor

Caso ocorreu na esquina da escola Gonçalves Dias, no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Nesta segunda-feira (7), por volta de 9h30, um caminhão-baú derrubou um poste da rede elétrica da Avenida Caramuru, no Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá.

Segundo a polícia, um carro que estava estacionado ao lado da escola Gonçalves Dias foi atingido e o incidente deixou parte do quarteirão, entre as vias Santos Dumont e Hildemar Maia, sem energia elétrica.

Após a colisão, a rede de alta tensão sofreu pane e fios arrebentaram-se com o curto-circuito. A empresa que presta serviço para a CEA Equatorial está no local e a previsão para o restabelecimento do serviço na região afetada é somente à tarde, às 15h.

O veículo atingido pelo poste pertence ao professor Sirlan Ferreira, ele conta que estava em sala de aula quando foi avisado.

“Os alunos se assustaram com o barulho do poste pegando fogo. Aí, um amigo chegou e disse ‘acho que bateram seu carro’. Desci. O senhor da carreta contou que foi desviar de uns ciclistas e acabou batendo no poste, levou toda fiação e o estrago está feito. Menos mal que foi apenas danos materiais”, avaliou o professor.

Ele ficou aguardando o representante da empresa a qual o caminhão pertence para saber que providências serão tomadas em relação ao seu transporte e ressarcimento dos danos.

“Eu dependo de um transporte. Trabalho em duas escolas e preciso de transporte para poder me locomover de um lugar para o outro”.