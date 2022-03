Campanha aciona doadoras de sangue no Amapá

Hemoap aciona voluntárias aptas via ligação telefônica, SMS, redes sociais, aplicativo WhatsApp e mídias locais.

O Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (Hemoap) retornou com a campanha Doa Mulher, que existe desde 1999, no mês de março, para aumentar o percentual de doadoras voluntárias.

O público feminino representa, atualmente, 38% dos 2.806 doadores aptos que passaram pelo Hemoap desde o início de 2022. Com objetivo de aumentar esse percentual para 41%, o Serviço de Captação e Orientação Social do Hemoap (SCOS) intensificou a estratégia.

A equipe do Hemoap as aciona as doadoras voluntárias que estão em tempo hábil e sorologicamente aptas para doar via ligação telefônica, SMS, redes sociais, aplicativo WhatsApp e mídias locais.

A ação Doa Mulher conta com o incentivo do Ministério da Saúde e funciona durante o ano inteiro, nas últimas quintas e sextas-feiras de cada mês, mas devido ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, houve a ampliação do programa para o mês inteiro.

No processo de captação, são retirados aproximadamente 450 ml de sangue, que são repostos pelo organismo durante as 72 horas posteriores ao procedimento. O intervalo de tempo para doação de sangue é de 90 dias para mulheres, o que as permite doar sangue 3 vezes por ano.

O estoque do hemocentro está crítico para as tipagens O-, A- e B+, mas o instituto reforça a importância do comparecimento para doação espontânea de qualquer tipo sanguíneo.

Para doar sangue, é necessário pesar mais de 50 kg, ter idade entre 16 e 69 anos e apresentar boas condições de saúde. Menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis e maiores de 70 anos só podem doar se houver histórico de assiduidade.

O Hemoap fica na avenida Raimundo Álvares da Costa, esquina com a rua Jovino Dinoá. O funcionamento é pela manhã, entre 7h30 e 12h30. As doações de sangue podem ser realizadas por comparecimento espontâneo ou solicitadas através de agendamento via WhatsApp: (96) 98811-0200.