Carlos Lobato é convidado para assumir presidência do Pros

Por SELES NAFES

Por unanimidade, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) decidiu, na tarde desta terça-feira (8), que o Pros será comandado nacionalmente por Marcus Vinícius Chaves de Holanda (GO). Com a decisão, o controle do partido no Amapá também deve sofrer mudanças. O jornalista e advogado Carlos Lobato foi convidado para ser o presidente da legenda.

A disputa pelo comando nacional do Pros estava sendo travada há cerca de dois anos com troca de acusações de ambos os lados. Marcus Holanda alegava ter documentos que lhe davam direito de comandar a legenda, mas Eurípedes afirmava que eles eram falsos.

No entanto, ao julgar dois processos que tratavam do assunto, os desembargadores decidiram seguir o relatório do desembargador Diaulas Costa Ribeiro, que tinha reconhecido o teor de todos os documentos apresentados por Holanda, aliado e amigo pessoal do empresário Kassyo Ramos, secretário-geral do PTB.

Logo após a decisão desta tarde, Kassyo convidou o jornalista Carlos Lobato para comandar a legenda no Amapá.

“Recebi o convite, mas ainda precisarei reunir com o Kassyo Ramos para avaliar quais condições que serão oferecidas para que a gente possa administrar o partido”, comentou Lobato.

Se aceitar, o jornalista comandará a legenda que tem um dos pré-candidatos ao governo do Estado, o empresário Jaime Nunes. O Pros também tem um deputado federal, Acácio Favacho. Carlos Lobato anunciou no início do ano que disputará um vaga de deputado estadual.