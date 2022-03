Carnaval teve uma morte e 30 motoristas embriagados nas estradas amapaenses

Dois acidentes a menos foram registrados em comparação ao ano passado.

Por ANDRÉ SILVA

Em seis dias de operação durante o período de Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal no Amapá (PRF) registrou dois acidentes a menos em relação a 2021. Uma morte foi registrada. A operação de fiscalização aconteceu no período de 25 de fevereiro a 2 de março. O Balanço foi divulgado nesta quinta-feira (3).

Os dados apontaram uma diminuição de 50% no número de acidentes. Em 2021, foram 6 e duas mortes. Este ano, foram 4 acidentes e uma vítima fatal.

A morte ocorreu no domingo (27), no quilômetro 12 da BR-210, quando uma picape bateu na traseira de uma bicicleta. O ciclista morreu no local.

“Nesse ano tivemos, infelizmente, uma pessoa morta. O motorista não estava embriagado, foi feito o teste do etilômetro. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil para responder ao crime do artigo 312 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), que é o homicídio culposo na direção veicular”, explicou o inspetor Francimuller Nascimento.

Além disso, 30 pessoas foram autuadas após realizarem teste de alcoolemia. Este ano foram realizados 410 testes.

Além disso, a polícia ainda apreendeu 17 cigarros de maconha prontos para o consumo, que estavam na posse de condutores. Outras 10 pessoas foram detidas por inúmeros crimes de trânsito, entre eles o de direção perigosa sob efeito de álcool.

A PRF informou ainda que 32 veículos foram parados porque os condutores não utilizavam cinto de segurança, e pelo fato de crianças não estarem acomodadas no carro com dispositivos de segurança adequado, como a cadeirinha.

Ao todo 1.277 veículos foram fiscalizados. Um número superior em comparação ao ano de 2021.