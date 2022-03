Central que gerencia leitos e consultas começa a funcionar

Órgão vai funcionar 24h por dia e conta com um corpo de 66 servidores. O prédio fica localizado na Avenida Ceará, Bairro Pacoval.

Por ANDRÉ SILVA

O Governo do Amapá inaugurou, nesta segunda-feira (14), a Central de Regulação do Estado. O novo aparelho público é responsável por gerenciar os leitos hospitalares dos estabelecimentos de saúde do SUS no Amapá, sejam eles municipais ou estadual, além de estabelecimentos terceirizados ou conveniados.

Na prática, a Central estabelecerá o seguinte fluxo: o paciente entra no SUS por meio das Unidades Básicas de Saúde e hospitais estaduais, esses estabelecimentos identificam a necessidade dele e enviam a solicitação do serviço para a Central de Regulação, que vai buscar o tratamento adequado na rede pública ou privada.

Além disso, o lugar também assegura o atendimento de pessoas que buscam o Programa de Tratamento Fora de Domicilio (TFD).

O secretário de saúde do estado, Juan Mendes, garantiu que o primeiro impacto será na diminuição das filas nos hospitais. Além disso, ele explica que o sistema garante transparência nas informações quanto ao acompanhamento das filas de espera para cirurgias como em outros atendimentos e serviços do SUS.

“Sem dúvida nenhuma é um equipamento de saúde que vai melhorar a vida dos amapaenses, nosso sistema de governança e organização e isso vai refletir nos hospitais, na diminuição de fila de espera, na transparência de quem aguarda uma cirurgia e sem dúvidas nenhuma vai sérum dos grandes avanços”, explicou o secretário.

A Central vai funcionar 24h e conta com um corpo de 66 servidores. O prédio fica localizado na Avenida Ceará, Bairro Pacoval.

Outro serviço importante do local é a Central Estadual de Transplante de Órgãos, que será interligada ao sistema nacional de transplantes.

“A gente aumenta significativamente o grau de integração da rede básica com a rede do estado e federal, e também com as parcerias que temos em outros estados do Brasil. Agora, temos condições de dizer que os órgãos de controle podem acompanhar com mais precisão, e a sociedade civil também tem um controle social importante dessa agenda. Toda sociedade ganha”, reforçou o governador do Estado Waldez Góes.

Homenagem

O prédio leva o nome do coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Ademar Rodrigues dos Anjos, que morreu em decorrência de complicações da covid-19, em dezembro de 2020.

Os quatro filhos e a esposa do homenageado estavam presentes na cerimônia de inauguração. Leidiane Barbosa Rodrigues dos Anjos, de 46 anos, foi casada com o coronel por 16 anos e teve 2 filhos com ele. Ela lembra com saudades da trajetória do marido em defesa da saúde pública.

“Os vinte seis anos que ele foi funcionário público sempre lutou pelas causas da saúde. Aonde ele estava, buscava melhorias. Ele amava o Samu. Amava a saúde”, lembrou, com lágrimas a viúva.