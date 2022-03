Centro Aprovados Concurso terá mentoria e aulas online

Cursinho tem o melhor time de professores do Amapá, aprovados em vários concursos públicos no Estado e outras unidades da Federação.

Por ANDRÉ SILVA

Foi inaugurado nesta segunda-feira (28), o Aprovados Concursos, moderna unidade preparatória para concursos públicos. O ambiente é totalmente moderno e climatizado, com time de professores aprovados nos mais concorridos concursos públicos do Brasil e no Amapá, dedicados a guiar seus alunos a alcançar o sonho de se tornarem servidores públicos. Um coquetel de boas-vindas aos novos concurseiros.

O Aprovados Concursos nasceu depois que quatro amigos professores foram provocados por seus alunos a abrirem seu próprio cursinho.

Aldo Maurício, Benedito Machado (o Bene Bingota), Osvaldino Silva (o Dino) e Fabrício Araújo já são nomes conhecidos entre os concurseiros, bem como entre os que já foram aprovados em concursos e estão trabalhando.

Além deles, todos os professores que fazem parte do time já foram aprovados em concursos público.

O cursinho já nasce com um diferencial: um sistema de mentoria exclusivo aonde os professores irão disponibilizar seus canais de comunicação para tirar dúvidas dos alunos, além de grupos de estudos e oficinas presenciais e online.

Mas para ser aprovado não basta apenas assistir às aulas, por isso, fica a dica do professor Aldo Maurício, servidor público, enfermeiro, professor de história do Amapá e específicas para o concurso do Hospital Universitário.

“Para passar em concurso público, é preciso ter técnica e eu utilizo a técnica dos 5 D’s do sucesso. O primeiro é o de Deus, o segundo é o de Determinação, que você tem que ter para passar no concurso, o terceiro é o Direcionamento, que é quando você monta seu planejamento para passar no concurso público, o quarto é a Dedicação, é você se dedicar inteiramente para passar, e o quinto e último é a Disciplina, é quando seu amigo vier te convidar pra uma festa e você dizer não porque você vai estar estudando”, pontuou o professor Aldo.

O local foi escolhido com carinho e com o objetivo de proporcionar conforto e material de ponta para melhor atender os alunos.

As aulas estão voltadas para os concursos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Controladoria Geral da União (CGU), Basa, Polícia e Bombeiro Militares, Educação e Saúde. As mensalidades variam entre R$ 110 para aulas presenciais e R$ 80 para online.

Para o lançamento do cursinho, os professores preparam uma promoção. Os alunos que se matricularem e levarem mais um amigo, terão desconto de R$ 20 na matrícula.

O cursinho funciona na Faculdade Cristã da Amazônia, localizada na Rua Hildemar Maia, 2215, Buritizal. Para matrículas o contato é o 99118-3990 ou 61-99963-8512.