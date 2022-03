Chuva e ventania arrancam telhado de Unidade Covid em Macapá

Unidade fica na orla da zona sul da capital do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Parte do telhado lateral da Unidade Covid Santa Inês, na orla de Macapá, foi arrancado na manhã desta terça-feira (1°) pelas fortes chuvas com ventania. Não houve feridos.

O local é referência para casos suspeitos ou confirmados de coronavírus na capital.

Um vídeo gravado momentos após o incidente mostra um enorme buraco no teto. Técnicos da prefeitura estiveram no local fazendo uma vistoria no prédio.

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde (Semsa) informou que tudo foi motivado por uma ventania acompanhada de fortes chuvas.

“A área atingida trata-se da parte onde está localizado o necrotério da unidade e não há circulação de pessoas. Desta maneira, o atendimento não será comprometido”, disse a pasta que acionou a Secretaria Municipal de Obras (Semob) para reconstruir o telhado.