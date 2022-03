Ciclista morre depois de atropelado por ônibus

Homem ainda foi socorrido com vida, mas morreu no Hospital de Emergência de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Um ciclista morreu depois de ser atropelado por um ônibus na manhã desta sexta-feira (11), na Rua Adílson José Pinto Pereira, no Bairro São Lázaro, zona norte de Macapá.

A vítima foi identificada como Manoel Altino Barbosa Tavares, de 54 anos. De acordo com testemunhas, ele trafegava de bicicleta no sentido zona norte/centro quando foi atingido pelo ônibus da empresa Capital Morena.

No local do acidente, ocorrido próximo a um posto de gasolina, um rastro de sangue mostra que o ciclista foi arrastando por alguns metros. O rosto da vítima ficou esfacelado.

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros Militar socorreu o homem, que ainda chegou a ser levado para o Hospital de Emergência do Centro, mas não resistiu e morreu logo depois de chegar.

O motorista do coletivo foi submetido ao teste do etilômetro. O resultado foi negativo. Equipes da Policia Técnico-Científica periciaram a cena do acidente. O motorista foi levado ao Ciosp do Pacoval para prestar esclarecimentos.