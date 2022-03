Clécio se filia ao Solidariedade

Ato ocorreu na manhã deste sábado em Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

O ex-prefeito de Macapá, Clécio Luis Vilhena, filiou-se ao Partido Solidariedade, na manhã deste sábado (19). Ele é pré-candidato ao governo do estado nas eleições majoritárias de 2022. Clécio chegou ao ato de filiação ao lado do senador Davi Alcolumbre (UB) e dos presidentes nacional e estadual do Solidariedade, Paulinho da Força e Marcelo Dias, respectivamente.

Ao som de samba e marabaixo, foi recebido por prefeitos, deputados, vereadores, secretários de estado e apoiadores. Ele disse se sentir acolhido, por isso optou por pelo partido.

“A presença do Paulinho da Força neste ato de filiação política para mim representa muito. Representa essa acolhida, representa essa possibilidade de estar num partido de centro-esquerda fazendo as alianças que são necessárias para essa disputa eleitoral que nós vamos ter, preservando a minha trajetória”, falou.

O pré-candidato destacou está vivendo um momento importante, numa decisão que considera extremamente acertada. Os próximos passos, segundo Clécio, é pensar em pré-campanha, programa de governo, arco de alianças e a estratégia de caminhada. Alguns nomes já são certos no projeto político.

“Davi é, antes do aliado, o cara que nos ajuda a construir esse projeto. O primeiro contato com o Paulinho da Força foi feito pelo Davi e a partir de agora a gente vai convidar e conversar com todas as forças políticas, inclusive com o PDT, sim, claro. Tudo indica que o governador Waldez vai ficar até o final do mandato, portanto é uma eleição diferente, onde não vão estar disputando os líderes maiores de PDT e PSB, então vamos conversar com todos, sim”, pontuou.