Com queda de casos de covid-19, UBS Congós volta a atender crianças e gestantes

Fluxo normal retorna a partir desta quarta-feira (2). Unidade funcionava exclusivamente para atender pessoas com sintomas de covid-19.

Compartilhamentos

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Congós volta a atender casos de urgência e emergência e pacientes da atenção primária a partir desta quarta-feira (2). A Unidade estava funcionando para atender apenas pessoas com sintomas de covid-19.

Entretanto, os casos da doença caíram bastante nas ultimas duas semanas. Nesta terça-feira (1º), pelo quarto dia seguido, o Estado registrou menos de 10 casos positivos.

A mudança no fluxo de atendimento na UBS Congós também permite a readequação dos serviços voltados à promoção e prevenção da saúde, como consultas pediátricas, ginecologistas e obstetras.

O horário de consulta na UBS Congós será de 8h às 18h. Já na unidade Lélio Silva o atendimento permanece 24h.

Com a mudança, a unidade Lélio Silva, localizada no Bairro Novo Buritizal, será a referência para atendimentos de urgência e emergência na região.

A UBS Congós passou a atender as demandas de urgência e emergência, em julho do ano passado, com a finalidade de reduzir o fluxo em outras unidades.