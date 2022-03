Condenado por armar emboscada e matar rival é capturado em Macapá

Condenado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, ele recebeu o benefício da prisão domiciliar, mas desobedeceu as restrições judiciais.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil prendeu um homem condenado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver que recebeu o benefício da prisão domiciliar, mas desobedeceu as restrições judiciais.

Arielson Rodrigues Pantoja, de 27 anos, foi preso na quinta-feira (24), pela equipe da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Segundo a polícia, o crime ocorreu no ano de 2019, na localidade de Cupixi, no município de Porto Grande, a 102 km de Macapá.

Com ajuda de uma comparsa, que não teve o nome divulgado, ele teria armado uma emboscada para um desafeto. Além de matar, a dupla ainda teria tentado ocultar o corpo da vítima.

Condenado a 10 anos e 6 meses de prisão, Arielson foi beneficiado com a prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. Entretanto, o dispositivo mostrou que ele saiu do perímetro determinado pela justiça, por isso foi emitida uma ordem de prisão contra ele. O mandado foi enviado à Core, que conseguiu localizá-lo e prendê-lo em Macapá.

“Ele quebrou a condicional que foi dada a ele. O juiz entendeu que ele deveria, então, cumprir o restante da pena de volta ao complexo penitenciário e não mais da sua residência”, comentou o agente Pascoal.

Arielson foi encaminhado na manhã desta sexta-feira (25) de volta ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá.