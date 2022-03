Condenado por matar religiosa pedia dinheiro em cruzamento de Macapá

Deivid Jhemerson Lima, de 31 anos, cumpriu 12 anos da pena de 18 anos, mas estava foragido

Por OLHO DE BOTO

Policiais civis do Amapá prenderam o homem condenado por matar uma idosa na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Bairro do Trem, num crime que chocou a população da capital em 2009. Nos últimos meses, o criminoso estava pedindo dinheiro de motoristas e pedestres em um cruzamento da capital.

A vítima, Anita Cordeiro, de 71 anos, estava a caminho da missa, às 5h da manhã do dia 21 de setembro de 2009, quando foi abordada por Deivid Jhemerson Lima, hoje com 31 anos. Ele estava na companhia de dois menores de idade e queria dinheiro. A religiosa foi morta a facadas, quase nos pés da imagem da padroeira do bairro do Trem.

Deivid foi preso na época e condenado a 18 anos de prisão por homicídio em regime fechado. Desse total, ele chegou a cumprir 12 anos e recebeu uma licença temporária no ano passado. Contudo, não retornou mais ao presídio.

Nos últimos dois meses, policiais civis descobriram que ele estava pedindo dinheiro no cruzamento da Avenida Padre Júlio com a Rua Paraná, no Bairro Santa Rita. Contudo, ainda não havia mandado de prisão para ele. Além disso, ele estava cometendo crimes para alimentar o vício em drogas. Devid estava morando na rua.

“Temos imagens gravadas por moradores que mostram ele furtando celulares de veículos estacionados naquele local. Infelizmente não temos boletim de ocorrência para tomar as providências contra ele”, explicou o agente Pascoal.

No entanto, a polícia passou a monitorar a rotina de Deivid. No último dia 4 de março, a justiça expediu um mandado de prisão para ele, e na terça-feira (22) ele foi finalmente preso.

Deivid estava deitado ao lado de uma banca de lanches, perto do local onde pedia dinheiro, quando recebeu voz de prisão de uma equipe da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). Ele já foi encaminhado para o Iapen.