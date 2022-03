Chegamos ao fim de um dos livros mais ricos em informações sobre a origem da nossa fé

Bom dia! Jacó morreu aos 147 anos, e José chorou muito. Em respeito aos egípcios, o funeral seguiu parte do ritual local. No entanto, o patriarca foi enterrado na terra natal, Canaã. Após o sepultamento, os irmãos temeram a José acreditando que essa seria a oportunidade de vingança dele. Ouça a bela lição contida em Gênesis 50 com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima sexta-feira (4).