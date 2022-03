Covid-19: procura por atendimento cai 97% em Macapá, diz Semsa

Secretaria de Saúde do Município aponta vacinação como principal fator para a redução na procura.

Por ANDRÉ SILVA

Há três semanas o atendimento a pessoas com sintomas suspeitos de covid-19 está em queda nos centros de referência da Prefeitura Municipal de Macapá.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) a redução chega a 97%. O último óbito em decorrência da doença foi registrado na segunda-feira (14), de acordo com o boletim epidemiológico.

O cenário já não é mais o mesmo de dois meses atrás, onde os locais de espera por atendimento e testagem estavam completamente lotados e com filas de espera do lado de fora.

Na tarde desta quinta-feira (17), quando a reportagem visitou o Centro Covidinho, localizado no Bairro Santa Inês, onde também são atendidas pessoas com sintomas de Influenza, a única paciente era a contadora Keila Monard. Ela disse que procurou a unidade depois de sentir, desde segunda-feira (14), dores intensas de cabeça e no corpo, além de febre oscilante.

“Antes de vim no ‘Covidinho’, fui à UBS do Perpétuo Socorro, onde um exame de sangue apontou uma infecção muito alta. Fiz uma medicação intramuscular e o médico receitou um antibiótico. Agora estou aqui aguardando o resultado, mas o atendimento foi muito rápido. Em 5 minutos já estava fazendo o teste. Torço para dar negativo”, relatou a contadora.

Minutos depois, a contadora voltou a falar com a reportagem e relatou que o resultado foi negativo para covid-19.

O subsecretário de saúde do município, Kleverton Siqueira, aponta a vacinação como principal fator para redução. Ele disse que há três semanas a procura pelo atendimento era muito intensa.

“Mesmo não tendo alcançando o número bem elevado em relação à vacinação da nossa população, Macapá já atingiu um percentual de pessoas que criaram um reforço imunológico, fazendo com que a gente tenha menos casos de covid. Fora também a situação de que muitas pessoas já pegaram covid e agora não apresentam sintomas graves”, explicou o secretário.

Ele garantiu que o município está preparado caso aconteça um aumento repentino na procura. Os pontos de referência continuarão o mesmo até a ativação do Centro Especializado em Covid, que está sendo construído na Zona Norte de Macapá, ficar pronto.

Por enquanto, os pacientes com sequelas provocadas pela doença estão sendo atendidos no Centro Especializado de Reabilitação, localizado no Bairro Açaí, zona norte de Macapá.