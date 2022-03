Crédito para empreendedores injetou R$ 10 mi na economia do Amapá, diz Afap

Ainda segundo o órgão, localizado no Centro de Macapá, foram gerados 320 empregos com concessão de crédito.

Compartilhamentos

A Agência de Fomento do Amapá (Afap) deu uma injeção financeira de R$ 10 milhões na economia local com operações de crédito em 2021, apontou balanço do órgão divulgado nesta quarta-feira (9).

As ações também teriam gerado 320 empregos entre diretos e indiretos, segundo a instituição de fomento do Governo do Estado.

A Afap informou que tem 26 linhas de crédito em funcionamento, destinadas a empreendedores formais e informais, que querem iniciar um negócio ou expandir o que já possui.

Atendimentos

A Agência de Fomento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Está localizada na Rua Cândido Mendes, 1111, Bairro Central, Macapá. Atendimentos podem ser agendados via whatsapp, pelo número (96) 984002430.