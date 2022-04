Criminoso que amedrontava populares em Calçoene morre em confronto com a PM

Troca de tiros ocorreu na sede do município a 384 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Com uma vasta ficha criminal, Uelinton Alves dos Santos, o Terçado, de 21 anos, morreu após confrontar policiais militares nesta quinta-feira (31), no campo do Felipão, localizado no munícipio de Calçoene, distante 384 km de Macapá.

De acordo com o capitão George Cecílio, comandante da 3ª Companhia do 12º Batalhão da Polícia Militar, a equipe policial recebeu diversas denúncias anônimas de populares que estavam sendo amedrontados pelo bandido.

Ao checar, policiais avistaram Terçado tentando se esconder dentro da cabine de transmissão do campo de futebol. Segundo os militares, ele os recebeu a tiros. No revido, o criminoso foi atingido. O socorro médico foi acionado e o óbito confirmado.

“Causava grande transtorno na comunidade. Todo Calçoene estava aflito com esse ladrão. Um bandido bastante violento, havia sido preso diversas vezes, mas, no entanto, já estava solto por ordem judicial”, ressaltou George Cecílio.

Uelinton Alves dos Santos era detento do regime aberto domiciliar e havia saído recentemente do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde cumpria pena por furto e roubo qualificado. Com ele, a Polícia apreendeu um revólver calibre 32.