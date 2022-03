Curso gratuito ensina segurança digital e uso de smartphones para idosos

Aulas serão no laboratório de Mídias Sociais da UEAP, em Macapá. O conteúdo inclui educação financeira.

Com o objetivo proporcionar a igualdade de acesso às novas tecnologias, o governo do Amapá lançou o projeto de Inclusão Digital +60.

O programa vai oferecer aulas gratuitas de informática básica para pessoas a partir dos 60 anos que possuem dificuldade ou não sabem utilizar tecnologias como computadores, notebook, tablets, smartphones e navegação na internet.

As aulas serão ministradas por colaboradores do Prodap, no Laboratório de Mídias Digitais da Universidade Estadual do Amapá (Ueap), no Centro de Macapá. O curso tem carga horária de 12 horas, divididos em 3 dias de duração, no turno da tarde.

O curso de informática vai abordar conteúdos como, identificação de equipamentos e acessórios, utilização do mouse, digitação, gerenciamento de arquivos, navegação na internet e redes sociais.

O programa vai oferecer também palestra sobre educação financeira, feita por especialistas para os idosos e colaboradores do Prodap. Haverá ainda, oficina de smartphones e segurança digital, para proteção contra golpes financeiros, amorosos e furto de dados.

Serão ofertadas 16 vagas. O curso será aberto à comunidade e coordenado pelo Centro de Gestão da Tecnologia da Informação (Prodap). As inscrições estão abertas e vão até o dia 30 de março.

