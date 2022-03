Data-base: Waldez anuncia reajuste de 10% e auxílio alimentação de R$ 500

Servidores também terão suas progressões e promoções atualizadas ainda este ano.

Por ANDRÉ SILVA

O governo do estado anunciou, neste sábado (5), o reajuste salarial de 10% para todos os servidores públicos do Amapá. O aumento vem acompanhado de outros benefícios e tudo, segundo o governador Waldez Góes (PDT), sem ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Além do reajuste, os servidores efetivos e de cargos comissionados receberão auxílio-alimentação no valor de R$ 500. O GEA informou que os pagamentos do mês de abril já virão com o valor reajustado.

O aumento segue acompanhando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – principal indicador que mede a inflação em relação ao poder de compra do trabalhador – que no Amapá, em 2021, foi de 10.38% em relação à 2020, ano crítico da pandemia de covid-19.

“O que a gente está fazendo é aquilo que está previsto na constituição, para garantir a recomposição do poder de compra do servidor público. A gente sabe que passou por um momento difícil, e a gente tem um longo caminho pela frente, mas a gente tem, também, limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para observar. Então, a gente buscou ao máximo, dentro desse limite, alcançar o percentual que fosse aderente ao da inflação”, explicou o secretário de planejamento Eduardo Tavares.

O governo assegurou, ainda, a retomada das progressões salariais e promoções dos servidores. Waldez Góes disse que desde 2013 e 2014 muitos não tiveram as suas progressões revisadas e pagas. Elas começarão a ser pagas em abril, de acordo com o processo de cada servidor junto às suas distintas secretarias.

Góes explicou que o reajuste só foi possível devido a um esforço contínuo de toda equipe de governo, sobretudo nos dois últimos anos, período pandêmico. Segundo ele, a ideia é manter a política de valorização dos servidores bem como os reajuste de forma permanentemente todos os anos. O último reajuste, de 2,38%, aconteceu em 2018.

O governador afirmou que há cinco anos trabalha no que ele chama de a nova economia, baseada nas concessões de distribuição de energia, que geraram uma receita de R$ 400 milhões de investimento para melhoria do sistema energético do estado, e no saneamento básico, que gerou mais de 4 milhões que serão investidos nos municípios.

Outro fator que garante o reajuste, são os repasses anuais do Fundo de Participação do Governo Federal, do Fundo da Educação Básica (Fundeb), além das arrecadações próprias. O total de investimento de 2022 será de R$ 360 milhões só na política de valorização dos servidores.

“Ou seja, um bom equilíbrio fiscal, uma boa economia girando, com base nas medidas que nós adotamos pra economia circular, valorizando a bioeconomia de baixo carbono e medidas importantes de internação de dinheiro privado, que era muito carente no Amapá, isso tem gerado uma condição melhor pro nosso governo avançar nas políticas pulicas”, reforçou o governador.

Magistério

No caso dos servidores da educação, os professores classe C, que representam 70% de todos os trabalhadores da educação, que atualmente recebem R$ 4.400,00 aproximadamente, com o aumento mais o auxílio alimentação, passarão a receber R$ 5300,00.

Ao todo, 32 mil servidores estaduais terão seus salários reajustados.