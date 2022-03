Começamos hoje a analisar o livro do Êxodo

Bom dia! Após a morte de José e seus irmãos, o povo de Israel cresceu no Egito e viveu em harmonia com os egípcios, até que um novo rei surgiu e eles foram aprisionados, num cativeiro que duraria 400 anos. Para aumentar seu controle, o faraó determinou a morte de todos os homens em seu momento mais frágil, logo após o nascimento. Mas duas parteiras decidiram agir com lealdade ao Senhor. Ouça a análise do capítulo 1 de Êxodo com o pastor Josué de Almeida, e tenha um ótimo sábado.