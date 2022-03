Demora e frota sucateada: o sufoco de quem pega ônibus na Zona Norte

As reclamações giram em torno do atraso e sucateamento da frota que circula na zona norte de Macapá. Setap diz que fluxo de passageiros está abaixo do normal.

Por ANDRÉ SILVA

O transporte coletivo na zona norte de Macapá continua gerando reclamação de moradores. Os ônibus, além de sujos e velhos, demoram muito para passar nas paradas. O Sindicato das Empresas de Transportes do Amapá (Setap), defende que a frota vai aumentar de forma gradativa, porque o fluxo de passageiros ainda é baixo.

O Dia Internacional da Mulher, comemorado na última terça-feira (8), começou diferente para as amapaenses que moram no Conjunto Macapaba.

Uma usuária filmou e publicou em grupos de whatsapp de moradores da zona norte, o momento em que o ônibus que ela pegou para ir ao trabalho para com defeito.

No vídeo, ela reclama do estado do veículo e afirma que será prejudicada no trabalho. Ela é apoiada pelos outros passageiros que estão na parada também.

O Portal SN esteve nas paradas de ônibus do Macapaba, Bairro Brasil Novo e Ilha Mirim, nesta quarta-feira (9), para falar com moradores sobre o serviço prestado pelas empresas que operam na região.

Apenas duas as empresas prestam o serviço nos três bairros e em toda a zona norte de Macapá: Sião Tur e Capital morena. A última passou a operar este ano na região, antes dominada pela concorrente e a União Macapá.

As reclamações dos moradores dos três lugares vão desde a demora à frota velha demais. Para eles, a empresa disponibiliza poucos ônibus para atender a região e a vida útil de muitos já está bem avançada.

“Cheguei na parada pra pegar o Brasil Novo/São Camilo. Fiquei das 20h às 22h e não passou nenhum. Só pra outros bairros, mas pra cá, não. Tive que mudar de parada e pegar o Macapaba e desci aí na BR”, reclamou Talita do Amaral Santos, de 20 anos, moradora do Brasil Novo.

Para outro morador que estava esperando o ônibus junto com a entrevistada, falta organização da empresa em relação ao planejamento das rotas.

“Eles têm que planejar melhor essa rota. Às vezes, passam dois vindos da mesma direção e indo para o mesmo lugar, aí, demora mais de uma hora pra voltar. Falta só planejamento”, sugeriu o morador.

No Macapaba, a reclamação é o sucateamento da frota.

“Ônibus velho e sujo. Parece que eles nem lavam no fim do dia. Pior imundície. Os ônibus vão lotados. Não têm hora pra passar”, esbravejou um morador que não quis se identificar.

Os Bairros Infraero 2 e Parque dos Buritis são atendidos pela mesma empresa que faz a linha para Ilha Mirim. Lá, o despachante da Sião Tur assegurou que tinha oito coletivos fazendo o transbordo dos passageiros naquele itinerário. O mesmo afirmou outro funcionário do terminal do Brasil Novo. Já o do Macapaba informou sete ônibus atendem a região.

O Setap defendeu as empresas. Disse que o fluxo de passageiros está 40% menor em comparação aos dias normais e assegurou que a frota vai aumentar, conforme a demanda.

“Em algumas linhas, no horário de pico, está se colocando reforço. Mas a frota 100% vai depender muito da demanda. Hoje, a demanda está 40% abaixo da normal”, afirmou Artur Sotão, diretor de bilhetes do Setap.