Deputado explica efeitos econômicos da transferência definitiva de terras da União

Novo decreto será assinado nesta quinta (31), encerrando ciclo burocrático de quase 20 anos

Por SELES NAFES

Cerca 90% dos alimentos encontrados nas prateleiras dos supermercados são produzidos em outros estados. Isso todo mundo já sabe. Mas há uma luz imensa no fim do túnel. Com a transferência definitiva de sete glebas de terras da União para o Estado, que será realizada nesta quinta-feira (31) pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado Jesus Pontes (PTC) explica que o setor produtivo passará a ter segurança jurídica para investir em pecuária, produção de farinha, criação de peixes e outras atividades.

Um dos cabeças por trás do processo que ajustou detalhes legais da transferência, a partir dos primeiros atos de Dilma Roussef e Davi Alcolumbre (no exercício da presidência), Jesus Pontes falou ao quadro SNTV sobre a revolução econômica que será produzida a partir do decreto a ser assinado por Bolsonaro. Ele inicia a conversa calculando o tamanho da área a ser transferida.