O capítulo 6 de Êxodo continua narrando a difícil tarefa de Moisés

Bom dia! Deus fala a Moisés com paciência, explicando sobre como libertaria o povo. Ele mandou dizer aos filhos de Israel as Suas palavras, mas Moisés estava relutante. O povo não tinha lhe dado ouvidos, principalmente depois que começou a sofrer ainda mais com a ira do faraó. No entanto, Deus não esquece de Suas promessas. Ouça a análise do capítulo 6 de Êxodo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quinta-feira (10).